 Hakem değişti, ortalık karıştı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Hakem değişti, ortalık karıştı

    Hakem değişti, ortalık karıştı
    Antalya-G.Saray maçının 4. hakemi değişti. 'den yapılan açıklamada, "Müsabakada 4. hakem olarak görevli 'ın son yaptığı antrenmanda sakatlanması sebebiyle yerine tarafından Hakan Ceylan atanmıştır" denildi.

    9 KİŞİ BIRAKMIŞTI
    Serkan Çınar'ın değiştirilmesine sakatlığının değil Antalyaspor'un tepkisinin neden olduğu iddia edildi. Çınar, iki hafta önce Konyaspor- Antalyaspor karşılaşmasında Antalyaspor'dan 2 oyuncuya kırmızı kart göstermiş, olaylar çıkmıştı. TFF'nin Çınar'ı Antalya'da tepki göreceği için geri çektiği belirtildi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:40
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