Hakem değişti, ortalık karıştı
Antalya-G.Saray maçının 4. hakemi değişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Müsabakada 4. hakem olarak görevli Serkan Çınar'ın son yaptığı antrenmanda sakatlanması sebebiyle yerine MHK tarafından Hakan Ceylan atanmıştır" denildi.
9 KİŞİ BIRAKMIŞTI
Serkan Çınar'ın değiştirilmesine sakatlığının değil Antalyaspor'un tepkisinin neden olduğu iddia edildi. Çınar, iki hafta önce Konyaspor- Antalyaspor karşılaşmasında Antalyaspor'dan 2 oyuncuya kırmızı kart göstermiş, olaylar çıkmıştı. TFF'nin Çınar'ı Antalya'da tepki göreceği için geri çektiği belirtildi.
9 KİŞİ BIRAKMIŞTI
Serkan Çınar'ın değiştirilmesine sakatlığının değil Antalyaspor'un tepkisinin neden olduğu iddia edildi. Çınar, iki hafta önce Konyaspor- Antalyaspor karşılaşmasında Antalyaspor'dan 2 oyuncuya kırmızı kart göstermiş, olaylar çıkmıştı. TFF'nin Çınar'ı Antalya'da tepki göreceği için geri çektiği belirtildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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