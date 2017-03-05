Görüşme odasına
Sarı-kırmızılı yönetim, menajer Albers’e, Sneijder’in mutsuz olup olmadığını soracak, “Ayrılmak istiyorsa, teklif getirin” diyecek.
Galatasaray'da Igor Tudor ile arasında soğuk rüzgarlar esen Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor. Sözleşmesi feshedilen Jan Olde Riekerink'in tazminatını belirlemek için yönetimle masaya oturacak olan Albers ile yapılacak görüşmede, Sneijder'in durumunun da gündeme geleceği ifade edildi. Hollandalı yıldızın, 'koşan' takım isteyen Tudor ile anlaşamadığı ve mutsuz olduğu belirtiliyordu.
ABD, ÇİN YA DA JAPONYA!
Başkan Dursun Özbek'in Albers'e hem bu iddiaları soracağı hem de, "Ayrılmak istiyorsa teklifleri getirin, değerlendirelim" diyeceği öğrenildi. Sneijder bu sezon 22 maçta 2 gol 13 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi yer alan Wesley, ABD'de oynamak istediğini açıklamıştı. Çin ve Japon ekipleri de Sneijder'le ilgileniyor.
17 MAÇA DAHA ÇIKARSA...
Wesley, sarı-kırmızılı takımla 17 maça daha çıkması halinde (şu ana kadar 164 maç oynadı) kariyerinde en çok forma giydiği takım Galatasaray olacak. Real Madrid ile 66, Inter ile 116 maça çıkan Hollandalı yıldız, yetişip parladığı Ajax takımında ise 180 kez yer aldı.?
ANTALYA'DA YOK
Perşembe akşamı yapılan çalışmayı yarıda bırakan Sneijder'in sağ bacak adduktor kas grubunda ödem oluştuğu tespit edilmişti. Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sneijder'in durumu 2-3 günlük tedavi sonrası tekrar değerlendirilecek.
GİDERSE YERİ DOLAR MI?
Wesley Sneijder ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da "Giderse, yerine kim alınacak?" sorusu kafaları kurcalıyor. 1996-2001 arası forma giyen 'efsane' Gheorghe Hagi futbolu bırakınca uzun süre '10 numara' krizi yaşanmıştı. Revivo, İlic, Lincoln, Elano, Misimovic gibi isimler Gica'nın boşluğunu kapatamazken, harcanan milyon euro'lar da çöpe gitti. Ancak 12 yıl sonra 2013'ün devre arasında gelen Sneijder, Hagi'yi unutturdu. Hollandalı yıldızın daha iyisi alınmadan gönderilmesinin taraftarı da ayaklandıracağı belirtiliyor.
Savaş ÇORLU
ABD, ÇİN YA DA JAPONYA!
Başkan Dursun Özbek'in Albers'e hem bu iddiaları soracağı hem de, "Ayrılmak istiyorsa teklifleri getirin, değerlendirelim" diyeceği öğrenildi. Sneijder bu sezon 22 maçta 2 gol 13 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi yer alan Wesley, ABD'de oynamak istediğini açıklamıştı. Çin ve Japon ekipleri de Sneijder'le ilgileniyor.
17 MAÇA DAHA ÇIKARSA...
Wesley, sarı-kırmızılı takımla 17 maça daha çıkması halinde (şu ana kadar 164 maç oynadı) kariyerinde en çok forma giydiği takım Galatasaray olacak. Real Madrid ile 66, Inter ile 116 maça çıkan Hollandalı yıldız, yetişip parladığı Ajax takımında ise 180 kez yer aldı.?
ANTALYA'DA YOK
Perşembe akşamı yapılan çalışmayı yarıda bırakan Sneijder'in sağ bacak adduktor kas grubunda ödem oluştuğu tespit edilmişti. Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sneijder'in durumu 2-3 günlük tedavi sonrası tekrar değerlendirilecek.
GİDERSE YERİ DOLAR MI?
Wesley Sneijder ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da "Giderse, yerine kim alınacak?" sorusu kafaları kurcalıyor. 1996-2001 arası forma giyen 'efsane' Gheorghe Hagi futbolu bırakınca uzun süre '10 numara' krizi yaşanmıştı. Revivo, İlic, Lincoln, Elano, Misimovic gibi isimler Gica'nın boşluğunu kapatamazken, harcanan milyon euro'lar da çöpe gitti. Ancak 12 yıl sonra 2013'ün devre arasında gelen Sneijder, Hagi'yi unutturdu. Hollandalı yıldızın daha iyisi alınmadan gönderilmesinin taraftarı da ayaklandıracağı belirtiliyor.
Savaş ÇORLU
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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