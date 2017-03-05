 Faaliyet raporu açıklandı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Faaliyet raporu açıklandı

    Faaliyet raporu açıklandı
    Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı öncesi, 2016 Faaliyet Raporları, kulüp tüzüğü gereğince resmi siteye yüklendi. Kulüp üyeleri kendilerine gönderilen şifre ile ".org/genelkurul2017" adresine girerek raporları inceleyebilecek. Galatasaray'ın mali genel kurulu 18-25 Mart tarihinde Lütfi Kırdar'da yapılacak.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
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