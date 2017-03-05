Faaliyet raporu açıklandı
Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı öncesi, 2016 Faaliyet Raporları, kulüp tüzüğü gereğince resmi siteye yüklendi. Kulüp üyeleri kendilerine gönderilen şifre ile "galatasaray.org/genelkurul2017" adresine girerek raporları inceleyebilecek. Galatasaray'ın mali genel kurulu 18-25 Mart tarihinde Lütfi Kırdar'da yapılacak.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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