Emre Akbaba radara girdi

Cimbom, Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba'yı transfer listesine aldı. Bu sezon ligde 6 gol, 3 asist ile oynayan 24 yaşındaki oyuncunun 2019 yılına kadar sözleşmesi var. Orta sahada görev yapan Akbaba ile Trabzon da ilgileniyor.