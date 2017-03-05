 Emre Akbaba radara girdi – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    radara girdi

    Emre Akbaba radara girdi
    Cimbom, Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba'yı transfer listesine aldı. Bu sezon ligde 6 gol, 3 asist ile oynayan 24 yaşındaki oyuncunun 2019 yılına kadar sözleşmesi var. Orta sahada görev yapan Akbaba ile Trabzon da ilgileniyor.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Akbaba radara girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.