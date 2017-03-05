 Çalımbay’la yenilmiyor – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Çalımbay’la yenilmiyor

    Çalımbay’la yenilmiyor
    Bu sezon sahasında 1 kez kaybeden , teknik direktörü 'ın göreve gelmesinden beri iç sahada yenilgi görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, Çalımbay yönetiminde çıktığı evindeki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı; toplam 9 gol kaydetti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:57
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