 Aslanlar tam gaz – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Aslanlar tam gaz

    Aslanlar tam gaz
    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Yalova'yı deplasmanda 89-63 yendi. Bu sonuçla Engelsiz Aslanlar ligde 12. zaferini aldı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:59
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