Uymayan gider!
Igor Tudor ağır idmanlardan şikayet eden futbolcularına gözdağı verdi: Galatasaraylı oyuncular Riekerink döneminde 72 saati bulan izinler yapıyordu. İgor Tudor’un gelişiyle birlikte bu uygulama ortadan kalktı. Oyuncular, Hırvat hocayı “Sahada yürüyecek halimiz kalmıyor” diyerek yönetime şikayet etti. Özbek hocasını korudu “Tudor ne derse o”
YÖNETİM ARKASINDA
Tudor'un "Takımda sürekli şikayet eden, mırıldanan oyuncular var. İdman bittiğinde soyunma odasında bile konuşuyorlar. Burada benim dediğim olur. Ya istediklerimi yaparlar ya da giderler" dedi. Bu sözlere Özbek'ten de destek geldi. Florya'da futbolcuya dayalı düzenden dert yanan Özbek "Ben seni bu göreve tam yetki ile getirdim. Disiplini sağlama görevi sende" dedi.
Savaş ÇORLU
Ağır yaptırımlar yolda
Yönetim, teknik direktör İgor Tudor'a disiplin konusunda tam yetki verirken sahadaki kötü oyunun düzelmemesi, puan kayıplarının da sürmesi halinde yaptırımlar daha da ağırlaşacak. İdarecilerin Antalya maçında olası kayıp halinde Tudor'un belirleyeceği isimleri kadro dışı bırakabileceği, para cezaları kesilebileceği konuşuluyor.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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