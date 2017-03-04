Uymayan gider!

Igor Tudor ağır idmanlardan şikayet eden futbolcularına gözdağı verdi: Galatasaraylı oyuncular Riekerink döneminde 72 saati bulan izinler yapıyordu. İgor Tudor’un gelişiyle birlikte bu uygulama ortadan kalktı. Oyuncular, Hırvat hocayı “Sahada yürüyecek halimiz kalmıyor” diyerek yönetime şikayet etti. Özbek hocasını korudu “Tudor ne derse o”

Cimbom'un yeni teknik patronu İgor Tudor ile oyuncular arasındaki soğuk savaş sürüyor. Hırvat çalıştırıcının görevi devralmasıyla birlikte Jan Olde Riekerink dönemindeki rahatlık kalmadı. Hollandalı çalıştırıcı varken izin süresi 72 saati buluyordu. Ancak Tudor'un gelişiyle bu rafa kalktı. Takımın kondisyonundan hiç memnun olmayan 38 yaşındaki çalıştırıcı sezon içinde oyunculara yükleme yaptı. Bu bazı futbolcuların idman temposundan ve sistemden yakınmasına neden oldu. Futbolcular, Tudor'un tarzını ve tavrını yönetime şikayet etti. İGOR Tudor ile başkan Dursun Özbek arasında geçen birebir görüşmede ise Hırvat çalıştırıcıya tam destek çıktı.



YÖNETİM ARKASINDA

Tudor'un "Takımda sürekli şikayet eden, mırıldanan oyuncular var. İdman bittiğinde soyunma odasında bile konuşuyorlar. Burada benim dediğim olur. Ya istediklerimi yaparlar ya da giderler" dedi. Bu sözlere Özbek'ten de destek geldi. Florya'da futbolcuya dayalı düzenden dert yanan Özbek "Ben seni bu göreve tam yetki ile getirdim. Disiplini sağlama görevi sende" dedi.



Savaş ÇORLU





Ağır yaptırımlar yolda

Yönetim, teknik direktör İgor Tudor'a disiplin konusunda tam yetki verirken sahadaki kötü oyunun düzelmemesi, puan kayıplarının da sürmesi halinde yaptırımlar daha da ağırlaşacak. İdarecilerin Antalya maçında olası kayıp halinde Tudor'un belirleyeceği isimleri kadro dışı bırakabileceği, para cezaları kesilebileceği konuşuluyor.