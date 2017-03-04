Hollandalı yıldızın yokluğunda 10 numara pozisyonunda Portekizli futbolcu yer alacak
38 yaşındaki çalıştırıcı, Josue ile yakından ilgileniyor. Bu arada son iki maçtaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Tolga Ciğerci'nin 18 kişilik kadroya girememe ihtimali belirdi. Kart cezası nedeniyle Antalya'da forma giyemeyecek olan Poldi'nin yerine Eren Derdiyok oynayacak.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:30
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Sneijder'in yerine Josue haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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