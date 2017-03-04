 Sneijder'in yerine Josue – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    'in yerine

    Sneijder'in yerine Josue

    Hollandalı yıldızın yokluğunda 10 numara pozisyonunda Portekizli futbolcu yer alacak

    Galatasaray'da Wesley Sneijder'in Antalyaspor'a karşı oynamayacak olması üzerine teknik direktör İgor Tudor bu mevkide 'ye şans verecek. Hırvat hoca Portekizli futbolcudan hücumları organize etmesini istedi.

    38 yaşındaki çalıştırıcı, Josue ile yakından ilgileniyor. Bu arada son iki maçtaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Tolga Ciğerci'nin 18 kişilik kadroya girememe ihtimali belirdi. Kart cezası nedeniyle Antalya'da forma giyemeyecek olan Poldi'nin yerine Eren Derdiyok oynayacak.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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