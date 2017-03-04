Sneijder depremi
Hollandalı yıldızın ani sakatlığı planları bozarken camiada ise farklı dedikodular dolaşıyor. Sneijder’in durumunun aslında çok ciddi olmadığı ancak Riekerink’in gönderilişi ve Tudor’un tavırlarına kızdığı için ağrılarını bahane ettiği belirtiliyor
Yedek takımda mıydı?
Sneijder'in antrenmanı yarıda bıraktığı önceki akşam yapılan taktik çift kale maçta da Tudor tarafından yedek takımda oynatıldığı iddia edildi. Çalışma sürerken sosyal medyada 'Sneijder, Antalya'da yedek' haberlerinin yayılması buna delil gösterildi. Wesley'in durumunun çok ciddi olmadığı ancak tüm bu gelişmelere bozulduğu için ağrılarını bahane ederek idmanı terk ettiği kulislerde konuşuluyor...
Savaş ÇORLU
'Hoca ile en ufak problemi yok'
Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Sneijder ile Tudor arasında sorun olduğu iddiasını yalanladı. Radyospor'a konuşan Nazifoğlu, "Sneijder'in ayak kemik ucunda kanama olmuş. Hoca ile Sneijder arasında en ufak bir problem yok. Hocanın tarzı idmanı seviyor. Sneijder'in beni de kadroya alma dediği iddiaları kesinlikle gerçek dışı. Futbolcu böyle bir restte bulunabilir mi?" ifadelerini kullandı. Nazifoğlu ayrıca, "Podolski kendisi ayrılmak istedi. Çin'e gitseydi Galatasaray 7 milyon euro kazanacaktı. Tudor'la seneye de devam edeceğiz. Bruma ile sözleşme yenilemeyi düşünüyoruz. Şu anda Beşiktaş şanslı durumda ama Galatasaray ligde hiçbir zaman havlu atmaz" dedi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Sneijder depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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