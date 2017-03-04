Sneijder depremi

Galatasaray'daÖnceki akşam yapılançalışmayı yarıda bırakan Hollandalıyıldızın çekilen'ında sağ bacakadduktor kas grubunda ödem tespitedildiği ve Antalyaspor maçı kafilesindeyer almayacağı bildirildi. Tecrübelioyuncunun iyileşmesininbelirtiliyor. Sneijder'in aniden sakatlanmasıfarklı yorumları da beraberindegetirdi. Riekerink'in gönderilmesinedeniyle yönetime kırgın olan Hollandalıyıldız,derbisindetarafından oyundan alınmıştı.Sneijder'in antrenmanı yarıda bıraktığıönceki akşam yapılan taktik çiftkale maçta da Tudor tarafından yedektakımda oynatıldığı iddia edildi. Çalışmasürerken sosyal medyadahaberlerinin yayılmasıbuna delil gösterildi. Wesley'in durumununçok ciddi olmadığı ancak tümbu gelişmelere bozulduğu için ağrılarınıbahane ederek idmanı terk ettiği kulislerdekonuşuluyor...Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Sneijder ile Tudor arasında sorun olduğu iddiasını yalanladı. Radyospor'a konuşan Nazifoğlu, "Sneijder'in ayak kemik ucunda kanama olmuş. Hoca ile Sneijder arasında en ufak bir problem yok. Hocanın tarzı idmanı seviyor. Sneijder'in beni de kadroya alma dediği iddiaları kesinlikle gerçek dışı. Futbolcu böyle bir restte bulunabilir mi?" ifadelerini kullandı. Nazifoğlu ayrıca, "Podolski kendisi ayrılmak istedi. Çin'e gitseydi Galatasaray 7 milyon euro kazanacaktı. Tudor'la seneye de devam edeceğiz. Bruma ile sözleşme yenilemeyi düşünüyoruz. Şu anda Beşiktaş şanslı durumda ama Galatasaray ligde hiçbir zaman havlu atmaz" dedi.