Galatasaray'a kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'de 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Nigel de Jong antrenmanda sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren De Jong'un, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine başlanan Hollandalı futbolcunun Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Wesley Sneijder'in ise tedavisinin ardından koşu yaptığı duyuruldu.
Galatasaray, karşılaşma için yarın Antalya'ya gidecek.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:37
- Sneijder'in yerine Josue
Toplam 5
Yorum
Drogba Emre colaga hak ettiği ücret verilseydi ne josue olurdu nede sniejder yok diye kara kara düşümezdik levent nazifogluna ders olsun
- Sneijder depremi!
Toplam 34
Yorum
Fırat Eğer bu haber doğruysa yollayın gitsin. Her hafta Sneijder'in zırvalıklarıyla şımarıklıklarıyla uğraşamayız. Kimse Galatasaray'dan yada başka bir takımdan üstün değil. Gerekirse orta sıralarda olalım ama büyüklüğümüz bizde kalsın. Bunlara taviz vere vere bugünlere geldik zaten.
- Jeremain Lens bombası
Toplam 45
Yorum
rüyasında rüyasında alır.. :D lens gitmez heves etmeyin
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