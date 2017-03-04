 Galatasaray'a kötü haber! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'a kötü haber!

    Galatasaray'a kötü haber!

    'de 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak Galatasaray'da Hollandalı futbolcu antrenmanda sakatlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren De Jong'un, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi.

    Tedavisine başlanan Hollandalı futbolcunun ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Wesley Sneijder'in ise tedavisinin ardından koşu yaptığı duyuruldu.

    Galatasaray, karşılaşma için yarın Antalya'ya gidecek.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:37
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