 Dayağı yedi kovuldu! – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dayağı yedi kovuldu!

    Dayağı yedi kovuldu!

    Gece kulübünde karıştığı kavgada hastanelik olan eski G.Saraylı Kevin , Stuttgart'tan kovuldu.

    Kulübün resmi sitesinden kararın karşılıklı anlaşarak alındığı açıklandı. , "Çok üzgünüm, bir hata yaptım. Bunun sonuçlarını kabul etmem gerekiyor" dedi.

    'FUTBOLA TAKINTILILAR'
    Cimbom'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, Türkiye'de geçirdiği günleri unutamadığını söyledi. Belçikalı stoper, "Türkiye'de insanlar futbola takıntılı. Sokakta 10 dakika yürüyemezdim özellikle de saçlarımla ilgili" diye konuştu.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dayağı yedi kovuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.