Dayağı yedi kovuldu!
Gece kulübünde karıştığı kavgada hastanelik olan eski G.Saraylı Kevin Grosskreutz, Stuttgart'tan kovuldu.
'FUTBOLA TAKINTILILAR'
Cimbom'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, Türkiye'de geçirdiği günleri unutamadığını söyledi. Belçikalı stoper, "Türkiye'de insanlar futbola takıntılı. Sokakta 10 dakika yürüyemezdim özellikle de saçlarımla ilgili" diye konuştu.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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