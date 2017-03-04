 Çin'den Podolski transferine tepki – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Çin'den transferine tepki

    Çin'den Podolski transferine tepki
    Vİssel Kobe'ye 2.6 milyon euro'ya satılan Lukas 'nin yeni takım arkadaşı Tanaka Junya, "Ondan ne kadar çok şey kaparsak iyidir. Tam bir kelepir transfer" dedi.

    Çin basını da, "Biz aynı yaştaki Burak Yılmaz için üç katı para ödedik. Çin halkının parası, Japonlar'dan daha mı değersiz?" diye sordu. Köln'ün hocası Peter Stöger ise, "Poldi, Japonya'da idol olabilir. Tabii geliri de epey artacak" diye konuştu.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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