Carole: O ben değilim

Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından Cavanda ile birlikte gece kulübüne gittiği iddia edilen Lionel Carole kendini savundu. Özellikle sosyal medyadan sert eleştiriler aldığını belirten Fransız sol bek "O fotoğraftaki ben değilim. Zaten biraz dikkatli bakan hemen anlar" dedi.