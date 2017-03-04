 Carole: O ben değilim – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : O ben değilim

    Carole: O ben değilim
    Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından Cavanda ile birlikte gece kulübüne gittiği iddia edilen Lionel Carole kendini savundu. Özellikle sosyal medyadan sert eleştiriler aldığını belirten Fransız sol bek "O fotoğraftaki ben değilim. Zaten biraz dikkatli bakan hemen anlar" dedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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