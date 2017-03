"Asıl derbi F.Bahçe'yle"

Aurelien Chedjou , Fransız basınına röportaj verdi. Kamerunlu oyuncu çarpıcı açıklamalar yaptı:- Fransa'da daha fazla taktik var, burası biraz karışık.maçı da derbi ama asıl derbi'ye karşı oynanıyor. Bu bir savaş. Ufak bir hatanız bile affedilmez. Ama gol atarsanız efsane olursunuz.- Taraftarın takıma yakın olduğu Lille'den geldim. Ama buradaki durum tam bir çılgınlık. Her yerde taraftarlar karşılıyor. Tatilde bile. Böyle bir şey daha önce görmedim.Türkiye için kötü bir imaj çiziliyor ama İstanbul son derece rahat bir şehir. Benim ve hiçbir problem yaşamadım. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.Aurelien, Sneijder için, "O bizim dehamız. Onun her zaman bir yıldırım gibi sahaya inebileceğini biliyoruz. Lider olduğunu kabul etmez. Her zaman mücadelecidir" yorumunu yaptı.Lille'de oynarken İbrahimovic'e attığı bacak arasını da anlatan Chedjou, "Benim için büyük bir zevkti. Bugün bile taraftarlar o anı anlatıyor. Zlatan onu geçtiğim zaman gülüyor, çünkü bunun bir oyun olduğunu biliyor. O büyük bir şampiyon" ifadelerini kullandı.