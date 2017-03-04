"Asıl derbi F.Bahçe'yle"
“Asıl derbi F.Bahçe’ye karşı... Ufak bir hatanız bile affedilmez, gol atarsanız efsane olursunuz”
- Fransa'da daha fazla taktik var, burası biraz karışık.
- Beşiktaş maçı da derbi ama asıl derbi Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Bu bir savaş. Ufak bir hatanız bile affedilmez. Ama gol atarsanız efsane olursunuz.
- Taraftarın takıma yakın olduğu Lille'den geldim. Ama buradaki durum tam bir çılgınlık. Her yerde taraftarlar karşılıyor. Tatilde bile. Böyle bir şey daha önce görmedim.
İSTANBUL'A GELİN
Türkiye için kötü bir imaj çiziliyor ama İstanbul son derece rahat bir şehir. Ben Katolik'im ve hiçbir problem yaşamadım. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.
SNEİJDER BİZİM DEHAMIZ
Aurelien, Sneijder için, "O bizim dehamız. Onun her zaman bir yıldırım gibi sahaya inebileceğini biliyoruz. Lider olduğunu kabul etmez. Her zaman mücadelecidir" yorumunu yaptı.
ZLATAN'A ÇALIM ATMAK ZEVKTİ
Lille'de oynarken İbrahimovic'e attığı bacak arasını da anlatan Chedjou, "Benim için büyük bir zevkti. Bugün bile taraftarlar o anı anlatıyor. Zlatan onu geçtiğim zaman gülüyor, çünkü bunun bir oyun olduğunu biliyor. O büyük bir şampiyon" ifadelerini kullandı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
"Asıl derbi F.Bahçe'yle" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.