 "Asıl derbi F.Bahçe'yle" – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    "Asıl derbi F.Bahçe'yle"

    "Asıl derbi F.Bahçe'yle"

    “Asıl derbi F.Bahçe’ye karşı... Ufak bir hatanız bile affedilmez, gol atarsanız efsane olursunuz”

    Aurelien , Fransız basınına röportaj verdi. Kamerunlu oyuncu çarpıcı açıklamalar yaptı:
    - Fransa'da daha fazla taktik var, burası biraz karışık.
    - Beşiktaş maçı da derbi ama asıl derbi Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Bu bir savaş. Ufak bir hatanız bile affedilmez. Ama gol atarsanız efsane olursunuz.
    - Taraftarın takıma yakın olduğu Lille'den geldim. Ama buradaki durum tam bir çılgınlık. Her yerde taraftarlar karşılıyor. Tatilde bile. Böyle bir şey daha önce görmedim.

    İSTANBUL'A GELİN
    Türkiye için kötü bir imaj çiziliyor ama İstanbul son derece rahat bir şehir. Ben Katolik'im ve hiçbir problem yaşamadım. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.

    SNEİJDER BİZİM DEHAMIZ
    Aurelien, Sneijder için, "O bizim dehamız. Onun her zaman bir yıldırım gibi sahaya inebileceğini biliyoruz. Lider olduğunu kabul etmez. Her zaman mücadelecidir" yorumunu yaptı.

    ZLATAN'A ÇALIM ATMAK ZEVKTİ
    Lille'de oynarken İbrahimovic'e attığı bacak arasını da anlatan Chedjou, "Benim için büyük bir zevkti. Bugün bile taraftarlar o anı anlatıyor. Zlatan onu geçtiğim zaman gülüyor, çünkü bunun bir oyun olduğunu biliyor. O büyük bir şampiyon" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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