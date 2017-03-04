 Artık zamanı geçti! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Artık zamanı geçti!

    Artık zamanı geçti!
    FEYENOORD'UN eski teknik direktörü Rob Jacobs, Wesley Sneijder'in artık miadını doldurduğunu söyledi. 73 yaşındaki futbol adamı, "Sneijder iyi bir oyuncu ama en iyi zamanında iyiydi. Şimdi zamanı geçti ve Hollanda Milli Takımı'nda artık başka futbolcuların oynaması gerekiyor" yorumunu yaptı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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