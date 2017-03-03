 Sıra Sneijder’de mi? – Fotomaç – 03 Mart 2017
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HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
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    Sıra Sneijder’de mi?

    Sıra Sneijder’de mi?

    Sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı yıldıza da Uzakdoğu pazarında müşteri aradığı, iyi bir teklif gelmesi halinde göndereceği iddia edildi.

    Lukas Podolski'yi Japonya'ya yollayan 'da sırada Wesley Sneijder'in olduğu ileri sürüldü. Bu sezon zaman zaman parlasa da istikrar sağlayamayan ve artık yaşlanan Hollandalı yıldıza Uzakdoğu'da müşteri arandığı, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı konuşuluyor. Yönetimin, Podolski'nin menajerinden Sneijder'e de takım bulmasını istediği öğrenildi. Öte yandan bekleneni veremeyen Martin Linnes ve Cavanda ile de yollar ayrılacak.

    TUTMAYAN DE JONG DA YOLCU
    Performansı yetersiz bulunan Nigel de Jong'un menajerine de kulüp bulması halinde gitmesi için yardım edileceğinin iletileceği gelen haberler arasında.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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