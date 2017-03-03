Sıra Sneijder’de mi?
Sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı yıldıza da Uzakdoğu pazarında müşteri aradığı, iyi bir teklif gelmesi halinde göndereceği iddia edildi.
Lukas Podolski'yi Japonya'ya yollayan Galatasaray'da sırada Wesley Sneijder'in olduğu ileri sürüldü. Bu sezon zaman zaman parlasa da istikrar sağlayamayan ve artık yaşlanan Hollandalı yıldıza Uzakdoğu'da müşteri arandığı, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı konuşuluyor. Yönetimin, Podolski'nin menajerinden Sneijder'e de takım bulmasını istediği öğrenildi. Öte yandan bekleneni veremeyen Martin Linnes ve Cavanda ile de yollar ayrılacak.
TUTMAYAN DE JONG DA YOLCU
Performansı yetersiz bulunan Nigel de Jong'un menajerine de kulüp bulması halinde gitmesi için yardım edileceğinin iletileceği gelen haberler arasında.
TUTMAYAN DE JONG DA YOLCU
Performansı yetersiz bulunan Nigel de Jong'un menajerine de kulüp bulması halinde gitmesi için yardım edileceğinin iletileceği gelen haberler arasında.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Sıra Sneijder’de mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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