Sabri engellilerle
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:04
- Beşiktaş'ta neşeli idman
Toplam 2
Yorum
diyarbakır1903 böyle güzel taraftar görünce çok seviniyorum. GS'nin de Avrupa'da ülkemizi temsil edecek güce ve başarıya kavuşmasını dilerim.
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 2
Yorum
dnz fikret başkan öyle bir ticaret adamı ki ikisini birden alıp maaşlarınıda birbirine ödettirir.
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SN.ÇEBİ; DEMBA BA VE ABOUBAKAR'DAN HİÇ BİR ŞEY OLMAZ. HADİ GOMEZ Bİ DERECE. FORVETİMİZ J.GUİDETTİ, A.RAMOS VE CENK OLMALIDIR. MACERA ARAMAYI
Sabri engellilerle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.