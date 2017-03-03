 Sabri engellilerle – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Sabri engellilerle

    Sabri engellilerle
    , önceki akşam zihinsel engellilere yönelik olumsuz algıları dönüştürmek amacıyla düzenlenen 'Sanat ve Biz' adlı etkinliğe katıldı. Büyük ilgi gören 'Reyiz', hayranları ile fotoğraf çektirdi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:04
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