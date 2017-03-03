Sabri engelillerle
Sabri Sarıoğlu, önceki akşam zihinsel engellilere yönelik olumsuz algıları dönüştürmek amacıyla düzenlenen 'Sanat ve Biz' adlı etkinliğe katıldı. Büyük ilgi gören 'Reyiz', hayranları ile fotoğraf çektirdi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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