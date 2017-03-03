 PSV pişman oldu – Fotomaç – 03 Mart 2017
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HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
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    pişman oldu

    PSV pişman oldu

    Narsingh'i ocakta Swansea'ye satan 'de kanatlarda yaşanan sıkıntı sportif direktör Marcel Brands'ı zor durumda bıraktı.

    Brand, "Sezon başında Bruma'yı düşündük. Onun için mali bir kumar oynamak zorundaydık, riske girmedik" dedi. , için 5 milyon euro önermiş, G.Saray reddetmişti.

    4 YIL DAHA UZATACAK
    Bruma'nın sözleşmesini uzatmak isteyen G.Saray henüz Portekizli'yi ikna edemedi. Anlaşılırsa genç yıldızın ücreti 2.5 milyon euro civarına yükseltilecek, 2018'de bitecek kontratı da 2022'ye uzatılacak. Bruma bu sezon 7 gol, 8 asist üretti.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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