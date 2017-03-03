PSV pişman oldu
Narsingh'i ocakta Swansea'ye satan PSV'de kanatlarda yaşanan sıkıntı sportif direktör Marcel Brands'ı zor durumda bıraktı.
Brand, "Sezon başında Bruma'yı düşündük. Onun için mali bir kumar oynamak zorundaydık, riske girmedik" dedi. PSV, Bruma için 5 milyon euro önermiş, G.Saray reddetmişti.
4 YIL DAHA UZATACAK
Bruma'nın sözleşmesini uzatmak isteyen G.Saray henüz Portekizli'yi ikna edemedi. Anlaşılırsa genç yıldızın ücreti 2.5 milyon euro civarına yükseltilecek, 2018'de bitecek kontratı da 2022'ye uzatılacak. Bruma bu sezon 7 gol, 8 asist üretti.
4 YIL DAHA UZATACAK
Bruma'nın sözleşmesini uzatmak isteyen G.Saray henüz Portekizli'yi ikna edemedi. Anlaşılırsa genç yıldızın ücreti 2.5 milyon euro civarına yükseltilecek, 2018'de bitecek kontratı da 2022'ye uzatılacak. Bruma bu sezon 7 gol, 8 asist üretti.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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