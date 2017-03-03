Podolski resmen Vissel Kobe'de
Japon Kulübü, Lukas’ın ligde kalan maçların yüzde 75’inde oynaması ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılması durumunda 200 bin euro daha ödeyecek.
Galatasaray, yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin sezon sonunda Japon ekibi Vissel Kobe'ye transferini resmen duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin transferi konusunda Vissel Kobe Kulübü ile 2016-2017 sezonu sonu itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe, şirketimize 2 milyon 600 bin euro net transfer bedeli ödeyecektir" denildi.
100 BİN EURO KAZANÇ
Podolski'nin ligde sezonun kalan bölümündeki maçların yüzde 75'inde forma giymesi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına veya ön eleme aşamasına katılım hakkı elde etmesi durumunda, Japon ekibinin 200 bin euro daha ek ödeme yapacağı vurgulandı. Cimbom, Podolski'yi 2015'te Arsenal'den 2.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Sözleşmede 2016-17, 2017-18 veya 2018-19 sezonlarından birisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanılması halinde bir kereye mahsus Arsenal'e 500 bin euro daha ödeneceği şartı da yer alıyor.
HAYATIMDA YENİ BİR MÜCADELE
Podolski, transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslendi. "Sezon sonundan itibaren Japonya J-League takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar" diyen Lukas, "Zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağım. Ama şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek!" ifadelerini kullandı.
NAZİFOĞLU HEDEFTE!
Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu devre arasında Podolski'ye Çin ve Japonya'dan gelen transfer tekliflerinin sorulması üzerine, "3 milyon euro önerdiler kabul etmedik. Podolski'yi isteyen bizim istediğimiz rakamı verecek" demişti. Nazifoğlu şimdi hedef tahtasında...
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Podolski'nin 2.6 milyon euro'ya satılmasına sosyal medyada tepki gösterdi:
-Eren'in 4, Tolga'nın 3, Serdar'ın 4.5, Ahmet Çalık'ın 2.5 ettiği yerde Podolski 2.6 milyon euro'ya satılıyor. Bir başarı öyküsü. Tebrikler! @ASYSokakOrg
-Podolski satışı, bin liralık Pioneer teyp çalıp 50 liraya Dolapdere'de okutan oto teyp hırsızlığı gibi bişey. @suat1978
-Podolski'yi 2.6 milyona satmak aptallıktır. @lostedreamy
-1.5 ay önce Podolski için 3 milyon euro teklif var deyip 1.5 ay sonra 2.6 milyon euro'ya anlaşmak ancak size yakışırdı! @TekYurekcom
-Podolski'yi yolda bulsan wikipedia'sıyla Asya'ya 5 milyona satarsın. Gerçi adamlar da 5 vermiştir bizimkiler pazarlık yapıp az almıştır. @ich__
Savaş ÇORLU
100 BİN EURO KAZANÇ
Podolski'nin ligde sezonun kalan bölümündeki maçların yüzde 75'inde forma giymesi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına veya ön eleme aşamasına katılım hakkı elde etmesi durumunda, Japon ekibinin 200 bin euro daha ek ödeme yapacağı vurgulandı. Cimbom, Podolski'yi 2015'te Arsenal'den 2.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Sözleşmede 2016-17, 2017-18 veya 2018-19 sezonlarından birisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanılması halinde bir kereye mahsus Arsenal'e 500 bin euro daha ödeneceği şartı da yer alıyor.
HAYATIMDA YENİ BİR MÜCADELE
Podolski, transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslendi. "Sezon sonundan itibaren Japonya J-League takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar" diyen Lukas, "Zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağım. Ama şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek!" ifadelerini kullandı.
NAZİFOĞLU HEDEFTE!
Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu devre arasında Podolski'ye Çin ve Japonya'dan gelen transfer tekliflerinin sorulması üzerine, "3 milyon euro önerdiler kabul etmedik. Podolski'yi isteyen bizim istediğimiz rakamı verecek" demişti. Nazifoğlu şimdi hedef tahtasında...
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Podolski'nin 2.6 milyon euro'ya satılmasına sosyal medyada tepki gösterdi:
-Eren'in 4, Tolga'nın 3, Serdar'ın 4.5, Ahmet Çalık'ın 2.5 ettiği yerde Podolski 2.6 milyon euro'ya satılıyor. Bir başarı öyküsü. Tebrikler! @ASYSokakOrg
-Podolski satışı, bin liralık Pioneer teyp çalıp 50 liraya Dolapdere'de okutan oto teyp hırsızlığı gibi bişey. @suat1978
-Podolski'yi 2.6 milyona satmak aptallıktır. @lostedreamy
-1.5 ay önce Podolski için 3 milyon euro teklif var deyip 1.5 ay sonra 2.6 milyon euro'ya anlaşmak ancak size yakışırdı! @TekYurekcom
-Podolski'yi yolda bulsan wikipedia'sıyla Asya'ya 5 milyona satarsın. Gerçi adamlar da 5 vermiştir bizimkiler pazarlık yapıp az almıştır. @ich__
Savaş ÇORLU
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Podolski resmen Vissel Kobe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.