 Palabıyık’la tek galibiyet – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Palabıyık’la tek galibiyet

    Palabıyık’la tek galibiyet
    Aslan'ın Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hakemi belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamalada Antalya'da oynanacak karşılaşmayı 'ın yöneteceği belirtildi. , Palabıyık'ın bu sezon yönettiği maçlarda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, Başakşehir'e 2-1 kaybetti, Akhisar'ı da 6-0 mağlup etti.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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