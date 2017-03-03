Palabıyık’la tek galibiyet
Aslan'ın Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hakemi belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamalada Antalya'da oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık'ın yöneteceği belirtildi. Galatasaray, Palabıyık'ın bu sezon yönettiği maçlarda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, Başakşehir'e 2-1 kaybetti, Akhisar'ı da 6-0 mağlup etti.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Palabıyık’la tek galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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