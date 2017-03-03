 Martin Jol gerçeği – Fotomaç – 03 Mart 2017
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HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
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    gerçeği

    Martin Jol gerçeği
    Sarı-kırmızılıların Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen isimlerden birinin de olduğu ortaya çıktı. Premier Lig'de uzun süre görev yapan 61 yaşındaki Hollandalı teknik adamın 'a gelmeye hazır olmasına rağmen yönetimin büyük bölümünün 'da ısrarcı olduğu ifade edildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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