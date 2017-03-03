Martin Jol gerçeği
Sarı-kırmızılıların Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen isimlerden birinin de Martin Jol olduğu ortaya çıktı. Premier Lig'de uzun süre görev yapan 61 yaşındaki Hollandalı teknik adamın Galatasaray'a gelmeye hazır olmasına rağmen yönetimin büyük bölümünün Igor Tudor'da ısrarcı olduğu ifade edildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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