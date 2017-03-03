İngiliz değil Türk’üm
G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu Colin Kazım, İngiliz basınına röportaj verdi. Corinthians'ta forma giyen 30 yaşındaki Kazım, "Benim kanım İngiliz değil. Küçüklüğümden beri kendimi bir Türk gibi hissettim. Coritiba'da attığım bir golden sonra, 'Teröristlerin canı cehenneme, Türkiye'yi seviyorum' diye bağırmıştım" diye konuştu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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