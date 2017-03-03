 İngiliz değil Türk’üm – Fotomaç – 03 Mart 2017
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HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İngiliz değil Türk’üm

    İngiliz değil Türk’üm
    G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu , İngiliz basınına röportaj verdi. 'ta forma giyen 30 yaşındaki Kazım, "Benim kanım İngiliz değil. Küçüklüğümden beri kendimi bir Türk gibi hissettim. Coritiba'da attığım bir golden sonra, 'Teröristlerin canı cehenneme, Türkiye'yi seviyorum' diye bağırmıştım" diye konuştu.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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