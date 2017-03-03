Hamza gitti enkaz geldi
Eski başkan Yarsuvat: Özbek’in en büyük yanlışı Hamza’yı göndermekti. Albayrak da oyuncuların suyu kesilse hallederdi.
Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek yönetiminin en büyük hatasının Hamza Hamzaoğlu'nu göndermek olduğunu söyledi. Lig Radyo'ya konuşan Yarsuvat, "Hamza hocanın gönderilmesiyle enkaz başladı. Hamza adam gibi adamdır. Alacakları hâlâ ödenmedi. Abdurrahim Albayrak da takım içerisinde çok sevilirdi. Futbolcuların evinde su kesilse gidip ilgilenirdi" dedi. Özbek'in Albayrak'ı tekrar yönetime almaya çalıştığı belirtiliyor.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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