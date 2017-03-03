 Hamza gitti enkaz geldi – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Hamza gitti enkaz geldi

    Hamza gitti enkaz geldi

    Eski başkan Yarsuvat: Özbek’in en büyük yanlışı Hamza’yı göndermekti. Albayrak da oyuncuların suyu kesilse hallederdi.

    Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek yönetiminin en büyük hatasının 'nu göndermek olduğunu söyledi. Lig Radyo'ya konuşan Yarsuvat, "Hamza hocanın gönderilmesiyle enkaz başladı. Hamza adam gibi adamdır. Alacakları hâlâ ödenmedi. da takım içerisinde çok sevilirdi. Futbolcuların evinde su kesilse gidip ilgilenirdi" dedi. Özbek'in Albayrak'ı tekrar yönetime almaya çalıştığı belirtiliyor.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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