Gecelere devam

Kötü gidişat futbolcuları pek etkilemişe benzemiyor... Lionel Carole ve Pedro Cavanda, bir gece kulübü çıkışında iki bayanla geç saatlerde magazin basınına yakalandı. Taraftarlar sosyal medyada iki isme büyük tepki gösterdi. Yönetimin Carole ile Cavanda'yı konuyla ilgili sorguya çekebileceği bildirildi.