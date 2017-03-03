 Gecelere devam – Fotomaç – 03 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gecelere devam

    Gecelere devam
    Kötü gidişat futbolcuları pek etkilemişe benzemiyor... Lionel Carole ve Pedro Cavanda, bir gece kulübü çıkışında iki bayanla geç saatlerde magazin basınına yakalandı. Taraftarlar sosyal medyada iki isme büyük tepki gösterdi. Yönetimin Carole ile Cavanda'yı konuyla ilgili sorguya çekebileceği bildirildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gecelere devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.