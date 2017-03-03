Gecelere devam
Kötü gidişat futbolcuları pek etkilemişe benzemiyor... Lionel Carole ve Pedro Cavanda, bir gece kulübü çıkışında iki bayanla geç saatlerde magazin basınına yakalandı. Taraftarlar sosyal medyada iki isme büyük tepki gösterdi. Yönetimin Carole ile Cavanda'yı konuyla ilgili sorguya çekebileceği bildirildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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