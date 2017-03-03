Galatasaraylılar Platformu hayata geçiyor

Platformun basın sözcülüğünü üstlenen Ali Fatinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden aktif iletişim halinde bulunan üyeler başladıkları süreçte, herkesin fikrini söyleyebileceği bir kürsü olmak istediklerini söyledi.

Galatasaray'da genel kurul üyelerinin kimsenin adamı olmadığını vurgulayan Fatinoğlu, "Bizim bir başkanımız yok, başkan adayımız da yok. Galatasaray'ın menfaatleri için oluşmuş bir yapıyız. Bizler kimsenin adamı olmayı kabul etmeyiz. Galatasaray'ın menfaatlerini konuşmak için bir araya geldik. Bir muhalefet değiliz." diye konuştu.

Platform olarak ilk toplantılarını 11 Mart Cumartesi günü Taksim The Marmara Oteli'nde yapacaklarını aktaran Fatinoğlu, "Bir moderatör grubu seçildi. Zaten her hafta toplanıyoruz. Aylardır süren bir çalışma. Galatasaray'la ilgili sözü olan genel kurul üyesi herkes düşüncesini söylesin diye açık toplantı yapıyoruz. Amaç bir muhalefet oluşturmak değil. Bizler muhalefet değiliz. Başta kulüp başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri dahil herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gidişattan memnun olup olunmadığı üyelerin kararı"

Ali Fatinoğlu, Galatasaray yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde platformun kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili olarak, "Gidişattan memnun olup olunmadığına genel kurul üyeleri karar verecek. Bizler sadece bir kürsü oluşturuyoruz." dedi.

Platform çerçevesinde genel kurul üyeleriyle fikir alışverişine girileceğini anlatan Fatinoğlu, "Burası bir başkan adayını ön plana taşımayı amaçlamıyor. Galatasaray'ın üst seviyesindeki kişilerin hepsinin içinde olduğu bir yapı oluştu. Bu yapı artık sahaya çıkıyor. Herkesin fikrini söylemesi için genel kurul üyelerini toplantıya çağırıyor. Kesinlikle yönetimi devirme hareketi değiliz. Galatasaray'ın nasıl daha iyi noktalara taşınabileceği yönünde çalışmaların önünü açacağız. Bir nevi arama konferansı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'ın sadece futbol takımının aldığı sonuçlara indirgenemeyeceğine dikkati çeken Fatinoğlu, "Konu bu kadar basite indirgenemez. Sportif anlamda nasıl büyük başarılara ulaşılabilir? Mali anlamda nasıl uluslararası rakiplerle rekabet edilebilir? Kulübümüz en verimli şekilde nasıl daha iyi noktalara taşınabilir? Arayışlarımız bunlar." açıklamasında bulundu.

- "Kalabalık ve A sınıfı bir kadro mevcut"

Galatasaraylılar Platformu'nun kimlerden oluştuğu konusuyla ilgili olarak Ali Fatinoğlu, "İsim verilmemesi konusunda söz birliğimiz var. Şunu söyleyebilirim ki çok kalabalık ve A sınıfı bir kadro mevcut." şeklinde konuştu.

İsimlerin değil, Galatasaray'ın önemli olduğuna vurgu yapan Fatinoğlu, "Bu platform kesinlikle seçim amaçlı bir yapı değildir. İsimler paylaştığımız takdirde böyle anlaşılabilir. Bizim derdimiz Galatasaray. Önemli konularda görüş birliği oluşmasına çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fatinoğlu, 11 Mart Cumartesi günü yapacakları toplantının bir gündemi olup olmadığı konusunda ise "Kesinlikle serbest kürsü olacak. Pek çok arkadaşın kendi hazırlıkları var. Hiçbir şekilde kimsenin ne konuşacağıyla ilgili planlama yapılmıyor. Bir senaryo veya gündem yok. Divan kurulu, üyelikte 20 yılını doldurmuşlar için ancak bu kadar kıdemi olmayanların da söyleyecekleri var. Onların da konuşabileceği bir kürsü olacak." diyerek sözlerini tamamladı.