Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!

Galatasaray'da Sneijder şoku! Dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Hollandalı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Çekilen MR'dan sonra Sneijder'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu dün yapılan idmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakmıştı.