 Wesley Sneijder 2 hafta yok
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!

    Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!

    Galatasaray'da Wesley Sneijder 2 hafta forma giyemeyecek.

    Galatasaray'da Sneijder şoku! Dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Hollandalı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Çekilen MR'dan sonra Sneijder'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Sarı-kırmızılı oyuncu dün yapılan idmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakmıştı.

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:59
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