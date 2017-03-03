Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Galatasaray'da Wesley Sneijder 2 hafta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Sneijder şoku! Dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Hollandalı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Çekilen MR'dan sonra Sneijder'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı oyuncu dün yapılan idmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakmıştı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:59
- Ballon d’Or benim olmalıydı
Toplam 5
Yorum
karakartal arkadaş senin zamanında brezilyalı ronaldolar figolar zidanelar vardı nereye ballon doru alıyosun tamam iyi topçuydun ama abartma :D
- Usta doğruladı
Toplam 4
Yorum
KEMAL 2.sınıf futbolcular cenneti Trabzon'um oldu. Bu futbolcularla mı şampiyon olacağız?
- Keskin Brezilya’da
Toplam 8
Yorum
ARSENAL Thiago Maia. MÜTHİŞ BİR OFANSİF ÖNLİBERO OĞUZHAN SENE SONU SATILCAKSA KESİNLİKLE O ALINMALI AMA BÜYÜK KLUPLER KAPMASSA TABİ
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