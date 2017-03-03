Ergin Ataman'dan istifa tezahüratı yorumu
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sırasında yapılan istifa tezahüratları için, “Bu takım Eurocup şampiyonu olduğunda da şu anda bağıranlar da gerçek Galatasaray taraftarı değil. O yüzden onları kale almıyorum” dedi.
"Tüm sıkıntılara rağmen 8 galibiyet aldık"
Eleştirilen bir Galatasaray'ın olduğunu belirten Ataman, "Son 3 hafta deplasmanda Barcelona'yı yenmiş, Kızılyıldız'a yenilmiş bir Galatasaray takımı var. Bu akşam da lider Real Madrid'i yenmiş bir takım var. İstediğimiz yerde değiliz. Bu zorlu Euroleague'de yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen 8 galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
"Onları söyleyenleri kale almıyorum"
Ergin Ataman, istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine, "Bugün buraya bazıları takıma desteğe değil protesto etmek için gelmişler. Maçın başından itibaren önde giderken söylediler. Bu takım Eurocup şampiyonu olduğunda da şu anda bağıranlar da gerçek Galatasaray taraftarı değil. O yüzden onları kale almıyorum" diye cevap verdi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:20
- Podolski resmen Vissel Kobe'de
Toplam 15
Yorum
yaşar Musleranın dışında bu takımın bütün oyuncularını satınız.Serdar,A.Çalık ve Rodriges kalabilir.Yönetim bunu yapabilecek ise görevine devam etmeli yoksa onlarda istifa etmeli.
- Ballon d’Or benim olmalıydı
Toplam 4
Yorum
....... AYNEN DEDİĞİN GİBİ SEVGİLİ HAGİ. EMRE BİR HATA YAPTI, GS YA KAZANDIRMADAN GİTTİ, HEPSİ BUNDAN DOLAYI. AMA EMRE NİN YÜREĞİ GS LIDIR
- Hamza gitti enkaz geldi
Toplam 2
Yorum
kafkas hamza hocam dön be
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