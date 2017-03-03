Ergin Ataman'dan istifa tezahüratı yorumu

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sırasında yapılan istifa tezahüratları için, “Bu takım Eurocup şampiyonu olduğunda da şu anda bağıranlar da gerçek Galatasaray taraftarı değil. O yüzden onları kale almıyorum” dedi.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 24. haftasında evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 87-84 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncular müthiş karakter gösterdi. Play-off şansınızın olmadığı ortamda bu tip maçları oynamak kolay değil. Karşınızda lider var. Maçın başından itibaren akıllı oynadık. Göksenin ile Llull'a baskı uyguladık. Pota altını iyi savunduk. Hücumda Sinan'ın içeri dalışları, Micov ile Diebler'ın dış atışlarını iyi değerlendirdik. Çok iyi basketbol oynadık. 17 sayı fark yaptık. Sonra yorgunluk oldu. Real Madrid hızlı hücumlarla geri geldi. Oyun disiplini kaybetmedik" dedi.



"Tüm sıkıntılara rağmen 8 galibiyet aldık"

Eleştirilen bir Galatasaray'ın olduğunu belirten Ataman, "Son 3 hafta deplasmanda Barcelona'yı yenmiş, Kızılyıldız'a yenilmiş bir Galatasaray takımı var. Bu akşam da lider Real Madrid'i yenmiş bir takım var. İstediğimiz yerde değiliz. Bu zorlu Euroleague'de yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen 8 galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.



"Onları söyleyenleri kale almıyorum"

Ergin Ataman, istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine, "Bugün buraya bazıları takıma desteğe değil protesto etmek için gelmişler. Maçın başından itibaren önde giderken söylediler. Bu takım Eurocup şampiyonu olduğunda da şu anda bağıranlar da gerçek Galatasaray taraftarı değil. O yüzden onları kale almıyorum" diye cevap verdi.