Eren Derdiyok aşka geldi!

Tudor'un takımın başına geçmesiyle yeniden forma şansı bulan Eren Derdiyok hırs küpü! Golcü futbolcunun, teknik direktör İgor Tudor'la bir görüşme yaptığı ve daha iyi hazırlanmak için özel çalışma programı istediği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun, Podolski'nin cezalı olduğu 23. haftada Antalyaspor'a karşı oynaması bekleniyor.