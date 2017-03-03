Eren Derdiyok aşka geldi!
Tudor'un takımın başına geçmesiyle yeniden forma şansı bulan Eren Derdiyok hırs küpü! Golcü futbolcunun, teknik direktör İgor Tudor'la bir görüşme yaptığı ve daha iyi hazırlanmak için özel çalışma programı istediği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun, Podolski'nin cezalı olduğu 23. haftada Antalyaspor'a karşı oynaması bekleniyor.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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