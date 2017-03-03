 Ballon d’Or benim olmalıydı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Ballon d’Or benim olmalıydı

    Ballon d’Or benim olmalıydı

    G.Saray'ın efsaneleri arasında yer alan 'den inciler...

    Socrates Dergisi'ne röportaj veren 'nin öne çıkan sözleri şunlar: "Meksika'ya gidecek gibiydim ama Galatasaray'ın projesi geldi. İyi bir seçim yapmışım. UEFA Kupası'nı kazandığımız yıl, Ballon d'Or Ödülü'nü kazanabilirdim. Ancak bana bir sürü sarı kart verdiler ki, kazanamayayım. 35 yaşında olmama rağmen Avrupa'nın en iyisiydim."

    EMRE'YE İNANMIYORUM!
    Hagi'nin röportajında öne çıkan konulardan biri de G.Saray'da birlikte forma giydiği 'yla ilgiliydi. Emre'nin, "G.Saray'da oynarken de F.Bahçeliydim" sözlerine inanmadığını belirten Rumen futbol adamı, "F.Bahçeli olduğunu söylemese onu kabul etmezlerdi. Bana göre mecburen böyle söyledi. Bu konuda ona inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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