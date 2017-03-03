Ballon d’Or benim olmalıydı
G.Saray'ın efsaneleri arasında yer alan Hagi'den inciler...
Socrates Dergisi'ne röportaj veren Hagi'nin öne çıkan sözleri şunlar: "Meksika'ya gidecek gibiydim ama Galatasaray'ın projesi geldi. İyi bir seçim yapmışım. UEFA Kupası'nı kazandığımız yıl, Ballon d'Or Ödülü'nü kazanabilirdim. Ancak bana bir sürü sarı kart verdiler ki, kazanamayayım. 35 yaşında olmama rağmen Avrupa'nın en iyisiydim."
EMRE'YE İNANMIYORUM!
Hagi'nin röportajında öne çıkan konulardan biri de G.Saray'da birlikte forma giydiği Emre Belözoğlu'yla ilgiliydi. Emre'nin, "G.Saray'da oynarken de F.Bahçeliydim" sözlerine inanmadığını belirten Rumen futbol adamı, "F.Bahçeli olduğunu söylemese onu kabul etmezlerdi. Bana göre mecburen böyle söyledi. Bu konuda ona inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
EMRE'YE İNANMIYORUM!
Hagi'nin röportajında öne çıkan konulardan biri de G.Saray'da birlikte forma giydiği Emre Belözoğlu'yla ilgiliydi. Emre'nin, "G.Saray'da oynarken de F.Bahçeliydim" sözlerine inanmadığını belirten Rumen futbol adamı, "F.Bahçeli olduğunu söylemese onu kabul etmezlerdi. Bana göre mecburen böyle söyledi. Bu konuda ona inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Ballon d’Or benim olmalıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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