Aslan pusuda
Hırvat teknik adam, G.Saray’ın başında ilk galibiyeti için kolları sıvıyor. Genç hoca günde çift idman yaptırdığı öğrencilerini de net bir dille uyarıyor: 3 puan istiyorum.
Galatasaray'ın başındığı çıktığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyet alan Igor Tudor, ilk galibiyetini Antalya'da almayı hedefliyor. Günde çift idmanla oyuncularını bu zorlu karşılaşmaya hazırlayan Hırvat teknik adam, öğrencilerini de net bir dille uyarıyor. 3 puandan başka bir düşüncesinin olmadığını belirten genç hoca, "Hem Antalyaspor ile olan puan farkını açmak hem de zirveden kopmamamız için çok kritik bir 90 dakikaya çıkacağız. Galibiyetten başta bir sonucu düşünemiyorum" diyor.
PESTİLLERİNİ ÇIKARIYOR!
Tudor, idmanlarda ise sarı-kırmızılı futbolcuların pestillerini çıkarıyor. Gündüz salonda kuvvet çalışması yapan Galatasaray, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Ayrıca Tudor ve ekibi, Antalyaspor'un maçlarını izleyerek yaptıkları analizleri oyuncularla da paylaşıyor.
PESTİLLERİNİ ÇIKARIYOR!
Tudor, idmanlarda ise sarı-kırmızılı futbolcuların pestillerini çıkarıyor. Gündüz salonda kuvvet çalışması yapan Galatasaray, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Ayrıca Tudor ve ekibi, Antalyaspor'un maçlarını izleyerek yaptıkları analizleri oyuncularla da paylaşıyor.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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