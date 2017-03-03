7 bin 570 üye aidatı yatırdı

Aslan'da 25 Mart'ta yapılacak olan kritik mali genel kurul için geri sayım sürüyor. 12 bin 320 üyeden 7 bin 570 kişinin aidatını yatırdığı bildirildi. 4 bin 750 kongre üyesi ise aidatını yatırmadı. Aidatını yatıranlardan tahminlere göre 3 bin civarında üyenin Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilecek kongreye katılması bekleniyor.