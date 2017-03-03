7 bin 570 üye aidatı yatırdı
Aslan'da 25 Mart'ta yapılacak olan kritik mali genel kurul için geri sayım sürüyor. 12 bin 320 üyeden 7 bin 570 kişinin aidatını yatırdığı bildirildi. 4 bin 750 kongre üyesi ise aidatını yatırmadı. Aidatını yatıranlardan tahminlere göre 3 bin civarında üyenin Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilecek kongreye katılması bekleniyor.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
7 bin 570 üye aidatı yatırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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