 7 bin 570 üye aidatı yatırdı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    7 bin 570 üye aidatı yatırdı

    7 bin 570 üye aidatı yatırdı
    Aslan'da 25 Mart'ta yapılacak olan kritik mali genel kurul için geri sayım sürüyor. 12 bin 320 üyeden 7 bin 570 kişinin aidatını yatırdığı bildirildi. 4 bin 750 kongre üyesi ise aidatını yatırmadı. Aidatını yatıranlardan tahminlere göre 3 bin civarında üyenin Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilecek kongreye katılması bekleniyor.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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