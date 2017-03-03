 30 bin lira para cezası – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    30 bin lira para cezası

    30 bin lira para cezası
    , derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 'a 30 bin TL para cezası verdi. Çirkin ve kötü tezahürattan ise 'ihtar' verildi. Çirkin ve kötü tezahürat yapan tribünlerde yer alan taraftarların kartları bir maç bloke edildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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