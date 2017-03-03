30 bin lira para cezası
PFDK, Beşiktaş derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 30 bin TL para cezası verdi. Çirkin ve kötü tezahürattan ise 'ihtar' verildi. Çirkin ve kötü tezahürat yapan tribünlerde yer alan taraftarların kartları bir maç bloke edildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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