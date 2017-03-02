‘Yıldız’lı revizyon
Poldi ve Sneijder’den biri kulübeye çekiliyor.
Beşiktaş karşısında Sneijder, Podolski, De Jong, Hakan Balta'nın performansını beğenmeyen Igor Tudor, Antalya'da kadroda revizyon yapacak. Hırvat hocanın, Hakan'ın yerine Ahmet Çalık'a, De Jong'un yerine Josue'ye görev vermesi bekleniyor. Tudor'un Podolski ve Sneijder'den de birisini keserek forvette Eren'e şans tanıyacağı gelen haberler arasında.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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