 ‘Yıldız’lı revizyon – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ‘Yıldız’lı revizyon

    ‘Yıldız’lı revizyon

    Poldi ve ’den biri kulübeye çekiliyor.

    Beşiktaş karşısında Sneijder, Podolski, De Jong, Hakan Balta'nın performansını beğenmeyen Igor Tudor, Antalya'da kadroda revizyon yapacak. Hırvat hocanın, Hakan'ın yerine Ahmet Çalık'a, De Jong'un yerine Josue'ye görev vermesi bekleniyor. Tudor'un ve 'den de birisini keserek forvette Eren'e şans tanıyacağı gelen haberler arasında.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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