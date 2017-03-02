 THY Avrupa Ligi’nde rakip Real Madrid – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    THY Avrupa Ligi’nde rakip

    THY Avrupa Ligi’nde rakip Real Madrid
    'de 24. hafta maçında Galatasaray Odeabank, bugün 9 maçlık galibiyet serisi olan lider Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.45'te start alacak.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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