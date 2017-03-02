THY Avrupa Ligi’nde rakip Real Madrid
THY Euroleague'de 24. hafta maçında Galatasaray Odeabank, bugün 9 maçlık galibiyet serisi olan lider Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.45'te start alacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
THY Avrupa Ligi’nde rakip Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.