''Sorun yaşım değil...''
Galatasaray'ın yıldızı, son günlerde artan "Yaşlılara yer yok" iddialarına sert tepki gösterdi. 32 yaşındaki Sneijder, "Bu söylentileri çıkaranların amacını biliyorum. Yaşım değil aldığım para onlara ağır geliyor" ifadesini kullandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 1
Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
''Sorun yaşım değil...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.