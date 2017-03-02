 ''Sorun yaşım değil...'' – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ''Sorun yaşım değil...''

    ''Sorun yaşım değil...''
    'ın yıldızı, son günlerde artan "Yaşlılara yer yok" iddialarına sert tepki gösterdi. 32 yaşındaki , "Bu söylentileri çıkaranların amacını biliyorum. Yaşım değil aldığım para onlara ağır geliyor" ifadesini kullandı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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