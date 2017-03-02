“Onları kale almıyorum”
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sırasında yapılan istifa tezahüratları için, “Bu takım Eurocup şampiyonu olduğunda da şu anda bağıranlar da gerçek Galatasaray taraftarı değil. O yüzden onları kale almıyorum” dedi.
"Tüm sıkıntılara rağmen 8 galibiyet aldık"
Eleştirilen bir Galatasaray'ın olduğunu belirten Ataman, "Son 3 hafta deplasmanda Barcelona'yı yenmiş, Kızılyıldız'a yenilmiş bir Galatasaray takımı var. Bu akşam da lider Real Madrid'i yenmiş bir takım var. İstediğimiz yerde değiliz. Bu zorlu Euroleague'de yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen 8 galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
"Onlar söyleyenleri kale almıyorum"
Ergin Ataman, istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine, "Bugün buraya bazıları takıma desteğe değil protesto etmek için gelmişler. Maçın başından itibaren önde giderken söylediler. Bu takım Eurocup şampiyonu olduğunda da şu anda bağıranlar da gerçek Galatasaray taraftarı değil. O yüzden onları kale almıyorum" diye cevap verdi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
- Portekiz çıkarması
Toplam 36
Yorum
ÇARŞI En büyük hata Gökhan GÖNÜL 2 milyon euro imza parası 1,750 euro yıllık ama ya sakat yada vasat liğde gol ve asist sıfır.
- Portekiz çıkarması
Toplam 36
Yorum
BJK Talisca sakat iken Porto ile anlaşılmalı idi iş zora girdi. Abubakar a çok ihtiyaç yok olsada olur olmasada.
- G.Saray'da Sneijder şoku
Toplam 16
Yorum
UA 2 Sezondur transferler yerinde ve iyi değil takıma hala iyi bir stoper. sağ ve sol bekle Eren e yedek santrafor alınmadı tek sorun bunlar.
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