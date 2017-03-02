Luce’nin prensi Aslan oluyor
Rus Sport Express, Slovak kanat oyuncusunun yeni sezonda G.Saray’a gideceğini ileri sürdü.
Gelecek sezon kadrosunda ciddi bir değişime gitmesi beklenen Cimbom için Rusya'dan bir transfer iddiası geldi. Sport Express gazetesi, Mircea Lucescu'nun sezon başında 3.5 milyon euro'ya Zenit'e aldırdığı Robert Mak'ın yeni sezonda Galatasaray'a gideceğini iddia etti. Haberde Slovak kanat oyuncusunun menajerinin, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlediği ve sarı-kırmızılı idarecilerle prensipte anlaştığı savunuldu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
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SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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