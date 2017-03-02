 Luce’nin prensi Aslan oluyor – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Luce’nin prensi Aslan oluyor

    Luce’nin prensi Aslan oluyor

    Rus Sport Express, Slovak kanat oyuncusunun yeni sezonda G.Saray’a gideceğini ileri sürdü.

    Gelecek sezon kadrosunda ciddi bir değişime gitmesi beklenen Cimbom için Rusya'dan bir transfer iddiası geldi. Sport Express gazetesi, Mircea Lucescu'nun sezon başında 3.5 milyon euro'ya 'e aldırdığı Robert Mak'ın yeni sezonda 'a gideceğini iddia etti. Haberde Slovak kanat oyuncusunun menajerinin, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlediği ve sarı-kırmızılı idarecilerle prensipte anlaştığı savunuldu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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