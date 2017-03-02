''Igor Tudor'a zaman gerek''
Muslera, Hırvat teknik adama sahip çıktı.
G.Saray'da teknik direktörlüğe geliş şekli ve Beşiktaş derbisindeki yenilgiyle birlikte eleştiri dozajının arttığı Igor Tudor'a, Muslera arka çıktı. Sık hoca değiştirmenin takım üzerinde olumsuz etkiler yaptığına dikkat çeken Uruguaylı kaleci, "İki sezonda birçok hoca değişikliği yaşadık, kalıcı başarılar için yeni hocamıza zaman tanımamız gerek" ifadelerini kullandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
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SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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