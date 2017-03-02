 ''Igor Tudor'a zaman gerek'' – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    '''a zaman gerek''

    ''Igor Tudor'a zaman gerek''

    , Hırvat teknik adama sahip çıktı.

    G.Saray'da teknik direktörlüğe geliş şekli ve Beşiktaş derbisindeki yenilgiyle birlikte eleştiri dozajının arttığı 'a, Muslera arka çıktı. Sık hoca değiştirmenin takım üzerinde olumsuz etkiler yaptığına dikkat çeken Uruguaylı kaleci, "İki sezonda birçok hoca değişikliği yaşadık, kalıcı başarılar için yeni hocamıza zaman tanımamız gerek" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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