Hücum çalıştıracak
Defanstan memnun olan Tudor, artık hücuma yönelik çalışmalar yaptıracak.
G.Saray'a geldiğinde önceliği savunmaya vereceğini açıklayan İgor Tudor, bundan böyle hücum organizasyonlarına ağırlık verme kararı aldı. Defansın 2 maçlık performansından (Frikikten yenen 2 gol dışında fazla pozisyon verilmedi) memnun olan Hırvat hoca, bu hafta hücuma yönelik idmanlar yaptıracak. Sarı-kırmızılılar, Tudor ile 2 maçta 1 gol atabildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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