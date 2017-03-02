Hücum çalıştıracak

Defanstan memnun olan Tudor, artık hücuma yönelik çalışmalar yaptıracak.

G.Saray'a geldiğinde önceliği savunmaya vereceğini açıklayan İgor Tudor, bundan böyle hücum organizasyonlarına ağırlık verme kararı aldı. Defansın 2 maçlık performansından (Frikikten yenen 2 gol dışında fazla pozisyon verilmedi) memnun olan Hırvat hoca, bu hafta hücuma yönelik idmanlar yaptıracak. Sarı-kırmızılılar, Tudor ile 2 maçta 1 gol atabildi.