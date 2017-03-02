 G.Saray’ı unutamadı – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    G.Saray’ı unutamadı

    G.Saray’ı unutamadı
    'nin gündemine gelen , henüz bir teklif almadığını söylerken, "Bir teklif gelirse değerlendiririm. Yeni deneyimleri seviyorum, da bunlardan bir tanesiydi" dedi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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