 G.Saray'da Sneijder şoku – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    G.Saray'da şoku

    G.Saray'da Sneijder şoku

    Galatasaray'da adalesinde ağrı hisseden Wesley , idmanı yarıda bıraktı.

    Galatasaray'da adalesinde ağrı hisseden , idmanı yarıda bıraktı. Son durumu MR sonrası netlik kazanacak.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:41
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