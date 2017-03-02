G.Saray'da Sneijder şoku
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:41
- ''F.Bahçe'nin parası bana yetmez!''
Toplam 22
Yorum
Yılkı Atı Pardon, 12 puan önde olan takımın kaç yıldızı var acaba? Bir de Fikret başkanın stat açılışındaki konuşmasını da hatırla.
- Bak sen şu Diego’ya
Toplam 11
Yorum
Destek-ol-köstek-değil aykut-aziz-volkan: çokmu hoşuna gitti bu durum bir taraftar olarak kendine hiç sordunmu neden .ama tabi sizin tek bildiğiniz aykut aziz volk
- G.Saray'da Sneijder şoku
Toplam 1
Yorum
Ertuğrul zamanlaması enteresan :)
G.Saray'da Sneijder şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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