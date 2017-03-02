G.Saray kendini sağlama aldı

Japonya'da V.Kobe takımına transfer olması kesin gözüyle bakılan Podolski için, G.Saray bir dizi tedbirler aldı. Poldi'nin menajeri Nesim Tahiri'nin süreci yönetmesi için bir sözleşme imzalandı. Kontratta, Alman yıldızın ayrıldıktan sonra alacak talebinde bulunmamasının karara bağlandığı belirtildi.