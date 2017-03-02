 G.Saray kendini sağlama aldı – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    G.Saray kendini sağlama aldı

    G.Saray kendini sağlama aldı
    Japonya'da V.Kobe takımına transfer olması kesin gözüyle bakılan Podolski için, G.Saray bir dizi tedbirler aldı. Poldi'nin menajeri Nesim Tahiri'nin süreci yönetmesi için bir sözleşme imzalandı. Kontratta, Alman yıldızın ayrıldıktan sonra alacak talebinde bulunmamasının karara bağlandığı belirtildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
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