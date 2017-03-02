Galatasaray'dan Podolski açıklaması

Galatasaray Kulübü, Lukas Podolski'nin sezon sonunda Vissel Kobe Kulübü'ne transfer olacağını KAP'a bildirdi. Kobe Kulübü, 2.6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.