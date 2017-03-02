Galatasaray'dan Podolski açıklaması
Galatasaray, Podolski'nin transferi konusunda Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:10
- Rodallega şaşırmış
Toplam 1
Yorum
CDTRF Burası TS...burada beklenti her zaman en üsttür. Net.
- Portekiz çıkarması
Toplam 21
Yorum
Bu bütçelerle :) Ligi Alam federasyonuna verin her 2 sezonda bir 1 kupa getirirler
- Kral dönüyor
Toplam 10
Yorum
CDTRF Büyük TS istediğini alır istediğini verir...dev camianın yüzü ak gönlü pek.
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