 Galatasaray yarı finalde – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Galatasaray yarı finalde

    Galatasaray yarı finalde
    Erkek Voleybol Takımı Challenge Kupası'nda Maccabi Tel Aviv'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran temsilcimiz müsabakanın setlerini 27-25, 25-19, 25-17 kazandı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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