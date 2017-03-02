Galatasaray yarı finalde
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Challenge Kupası'nda Maccabi Tel Aviv'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran temsilcimiz müsabakanın setlerini 27-25, 25-19, 25-17 kazandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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