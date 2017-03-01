''Yaşlı kadın gibiler!''
Hırvat hoca, oyunculardaki gevşekliğin altını çizdiği raporda Riekerink döneminde disiplin sağlanamadığından şikayet etti. "Sürekli sakatlıktan dert yanıyorlar, taktik çalışmayı bilmiyorlar Şımarık çocuk gibiler ve onların bu şımarıklığına hep izin verilmiş"
Selefi Jan Olde Riekerink döneminde futbolcuların iyi idman yapmadığını belirten genç hoca, ayrıca yine Hollandalı teknik adamın oyuncuları çok şımarttığından dert yandı.
FOTOMAÇ, futbolculara dair sert eleştirilerin olduğu Tudor'un bu raporuna ulaştı. İşte, idarecilerin cezalar ve kadro dışılar kosununda tam yetki verdiği Igor Tudor'un ilginç benzetmelerle dolu raporu:
YAŞLI KADIN GİBİLER!
-Bu takımın oyuncuları şımarık birer çocuk gibi... Ne istedilerse verilen çocuklar gibi ellerinden oyuncaklarını almaya kalkınca ağlıyorlar.
-Bazı oyuncular var ki, o oyuncuların Galatasaray'dan milyon euro'lar alması çok ilginç. Hırvatistan Ligi'nde oynayamayacak futbolcular var kadromda
-Hep sakat olan, sürekli sakatım diyen, sürekli baldırını, kasığını tutan, hastalık hastası yaşlı kadınlar gibi davranan oyuncular var.
-Ben orada oynamam, orası benim yerim değil' diyerek mevki beğenmeyenler var. Bu şımarıklıkları yapmasına hep izin verilmiş.
-Taktik bilmeyen, taktik çalışmayı bilmeyen, taktik çalışmayı istemeyen sadece 5'e 2 top kapmaca oynamak isteyen, video analiz yaparken oflayan poflayan, sanki işkence çektiriyormuşum gibi davrananlar var.
BUNUN FATURASI KESİLECEK
Derbi sonrası "Şans golüyle yenildik" diyen Tudor'un soyunma odasında ise fırtına gibi estiği bildirildi. Hırvat teknik adamın, "Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim. Aranızda buna inanmayanlar var. Bu akşam bir haftadır idmanlarda anlattıklarımızı uygulamak yerine kendi eski alışkanlıklarına devam edenler oldu. Onların bu yaptıklarının bir cezası olacak" diyerek gözdağı verdiği gelen haberler arasında.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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