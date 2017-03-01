 Vazgeçmek yok – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Vazgeçmek yok

    Vazgeçmek yok
    Sarı-kırmızılı takımla 188. lig maçına çıkan , şampiyonluk şansları azalsa da mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Uruguaylı file bekçisi, Tudor'un isteklerine adapte olmaya çalıştıklarını dile getirip "Elbette bu biraz zaman alacaktır. Şu an birinci ile aramızda 10 puan fark var; bu gerçeği değiştiremeyiz ama mücadeleyi de bırakamayız. Bize düşen elimizden gelenin en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:03
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