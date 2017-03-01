Tudor’a tam destek

Derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan G.Saray'da yönetim, bir dizi tedbir aldı. Dün sabah toplanan sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Teknik Direktör Igor Tudor'a koşulsuz destek sözü verdi. Tudor'un kadro dışı ve para cezası kararlarının sorgusuz uygulanacağı öğrenildi.