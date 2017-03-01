 Tudor’a tam destek – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Tudor’a tam destek

    Tudor’a tam destek
    Derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan G.Saray'da yönetim, bir dizi tedbir aldı. Dün sabah toplanan sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Teknik Direktör Igor Tudor'a koşulsuz destek sözü verdi. Tudor'un kadro dışı ve para cezası kararlarının sorgusuz uygulanacağı öğrenildi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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