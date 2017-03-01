TT Arena’da 6 yıl sonra bir ilk

G.Saray, 2010-11'de devre arasında hizmete giren Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bu sezon en büyük darbeyi iç sahada alan sarı-kırmızılılar, 22 haftada 6 yenilgi yaşarken, 4'ü taraftarı önünde gerçekleşti. Cimbom bu sezon, iç sahada Trabzonspor, M.Başakşehir, Kayserispor ve son olarak derbide Beşiktaş'a mağlup oldu.