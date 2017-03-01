 TT Arena’da 6 yıl sonra bir ilk – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    TT Arena’da 6 yıl sonra bir ilk

    TT Arena’da 6 yıl sonra bir ilk
    G.Saray, 2010-11'de devre arasında hizmete giren Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bu sezon en büyük darbeyi iç sahada alan sarı-kırmızılılar, 22 haftada 6 yenilgi yaşarken, 4'ü taraftarı önünde gerçekleşti. Cimbom bu sezon, iç sahada Trabzonspor, M.Başakşehir, Kayserispor ve son olarak derbide Beşiktaş'a mağlup oldu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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