Poldi Vissel Kobe’de!
Yönetim, Alman yıldızın menajeri ile masaya oturup anlaşma sağladı. Podolski, Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından Japonya’nın yolunu tutacak.
2.7 MİLYON EURO ALACAK
Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferindeki rakamlar da belli oldu. Buna göre sarıkırmızılı takım, 31 yaşındaki oyuncunun satışından 2.7 milyon euro bonservis bedeli alacak. Ayrıca Alman yıldızın ise Japon kulübün ile yıllık 5 milyon euro karşılığında uzlaşmaya vardığı dile getirildi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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