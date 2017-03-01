 Poldi Vissel Kobe’de! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Poldi ’de!

    Poldi Vissel Kobe’de!

    Yönetim, Alman yıldızın menajeri ile masaya oturup anlaşma sağladı. Podolski, Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından Japonya’nın yolunu tutacak.

    'da Lukas Podolski'nin transferi için artık imza aşamasına gelindi. Alman futbolcunun 1 Haziran'dan itibaren Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transferi için taraflar anlaşmaya vardı ve Podolski'nin menajeri Nassim Touihri, dün yıldız oyuncu ile birlikte sürpriz şekilde TT Arena'ya gitti. Menajer Touihri, Podolski'nin transferindeki son detaylar için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le görüşerek Poldi'nin sezonu Galatasaray'da tamamladıktan sonra Japonya'ya gitmesi konusunda anlaştı. Öte yandan Poldi, menajerinin başkanla yaptığı görüşmesinin locada bekledi.

    2.7 MİLYON EURO ALACAK
    Podolski'nin 'ye transferindeki rakamlar da belli oldu. Buna göre sarıkırmızılı takım, 31 yaşındaki oyuncunun satışından 2.7 milyon euro bonservis bedeli alacak. Ayrıca Alman yıldızın ise Japon kulübün ile yıllık 5 milyon euro karşılığında uzlaşmaya vardığı dile getirildi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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